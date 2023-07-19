В Крыму заявили о полном обеспечении ГСМ, дизельным топливом и бензином

Председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк отметил, что ситуация находится под контролем правительства

ТАСС, 19 июля. Республика Крым в полном объеме обеспечена горюче-смазочными материалами (ГСМ), дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"Республика Крым в полном объеме обеспечена ГСМ, которые поставляются в том числе с материка. Также республика обеспечена дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92, который находится на всех автозаправочных станциях", - написал он, отметив, что ситуация находится под контролем правительства.

Гоцанюк подчеркнул, что стратегических запасов топлива в Крыму достаточно.

Ранее в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что получал жалобы от жителей, которые сообщают об отказах на одной из сетей АЗС заправить автомобиль бензином АИ-92 и АИ-95. Позже он отметил, что есть небольшие задержки с поставкой АИ-92, однако дефицита топлива нет.