Белоруссия ратифицировала протоколы к соглашениям с РФ по ценам на газ

Премьер-министр республики Роман Головченко в декабре прошлого года сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протоколов к межправсоглашениям с Россией, определяющим порядок формирования цены на российский газ для белорусской стороны и наценки ОАО "Белтрансгаз". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в городе Москве 28 февраля 2023 года", - говорится в законе.

Минэнерго Белоруссии после подписания в феврале документов сообщало, что они "окончательно закрепляют договоренности глав государств Беларуси и России, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года".

В декабре 2022 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Со своей стороны глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года ($128,5 за одну тысячу куб. м) с расчетом в российских рублях.