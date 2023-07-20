Эксперты считают, что выход РФ из зерновой сделки окажет негативное влияние на Египет

По их мнению, это может привести к еще большей инфляции

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Выход России из зерновой сделки окажет негативное влияние на Египет, в частности может привести к еще большей инфляции. Такое мнение выразили египетские эксперты.

"Выход России из зерновой сделки приводит к сокращению предложения на рынке и росту цен, таким образом, развивающиеся страны не смогут покупать дешевую пшеницу и зерно", - сказал глава Египетского форума экономических исследований Рашид Абдо, его слова приводит в среду вечером газета Al-Ahram. "То, что сейчас происходит, приведет к еще большей инфляции во многих странах, особенно в Египте", - считает Абдо. По его словам, несмотря на то что "Египет заключил соглашения с Россией, в которых предусмотрено, что страна закроет свою потребность в пшенице из РФ, негативные последствия все равно скажутся, так как цены на зерно вырастут".

"Хотя между Египтом и РФ существует соглашение о доступе Египта к пшенице, решение Москвы не продлевать сделку будет иметь большое влияние, так как вынудит нас импортировать из альтернативных стран, таких как Австралия, Франция, Румыния, где цены на зерно очень высокие", - считает профессор политологии Наджах ар-Раис. По его словам, "наличие достаточного стратегического запаса от пяти до шести месяцев смягчит кризис в Египте, но он сохранится".

Как сообщил в июне посол РФ в Египте Георгий Борисенко, Москва и Каир отработали систему доставки российской пшеницы в арабскую республику, которая происходит вне зависимости от западных санкций. По его словам, если в предыдущие годы Египет традиционно покупал в России примерно 6 млн тонн пшеницы в год, то есть половину того объема, который ему нужно закупить на внешнем рынке, то в этом сельскохозяйственном году соответствующий показатель "может значительно превысить 8 млн тонн".