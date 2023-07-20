На Дальнем Востоке вылов лососей вырос на 65% к прошлому нечетному году

Как сообщили в полпредстве президента РФ в ДФО, практически вся продукция поступает на внутренний рынок

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Объем вылова тихоокеанских лососей в текущем году демонстрирует рост на 65% к аналогичному периоду последнего нечетного 2021 года, сообщает в Telegram-канале пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Вылов лососей на Дальнем Востоке набирает обороты - практически вся продукция поступает на внутренний рынок. По данным Росрыболовства, к 18 июля общий вылов тихоокеанских лососей составил почти 120 тыс. тонн - на 65% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года", - говорится в сообщении.

Так, в Камчатском крае добыто 107,5 тыс. тонн, что на 61% выше 2021 года. В Чукотском автономном округе выловлено 270 тонн. На Сахалине добыто на 19% больше - 3,2 тыс. тонн, в Магаданской области - 5,6 тыс. тонн, что в 2,9 раз больше уровня 2021 года. Рыбаки Хабаровского края нарастили вылов в 4,9 раз - до 1,6 тыс. тонн. В Приморском крае выловлено более 1,1 тыс. тонн - в 13 раз выше уровня 2021 года.

"Уровень загрузки холодильных мощностей небольшой - 21,8%, стоимость доставки рыбной продукции по железной дороге в центральные регионы России не изменилась. Проведены переговоры с операторами: по долгосрочным контрактам стоимость перевозок будет осуществляться без повышения ставок, по вновь поступающим запросам вне рамок долгосрочных контрактов будет регулироваться в соответствии с балансом спроса и предложения в конкретный момент времени, то есть все будет зависеть от загрузки холодильников", - уточняет полпредство.

В Приморье, где переваливается большая часть добытой на Дальнем Востоке рыбы, долго время существовал дефицит холодильных складов, из-за чего возникали проблемы с хранением и логистикой этого товара в целом, вынуждая рыбаков большую часть добытого отправлять на экспорт. Однако эта проблема поступательно решается, на протяжении последних лет площади холодильных складов в Приморском крае расширяются.

Рыбаки традиционно сравнивают четные и нечетные года в связи с особенностями жизненного цикла основного объекта промысла - горбуши. Популяции четных и нечетных годов мигрируют на нерест отдельно, каждая в свой год.