Япония в первом полугодии нарастила импорт зерновых из РФ на 509,7%

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Япония за первые шесть месяцев 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 509,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг Минфином страны данные.

В то же время в июне этого года Япония нарастила импорт зерновых из РФ на 445,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Кроме того, Япония за первые шесть месяцев 2023 года сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время в июне этого года Япония сократила импорт СПГ из РФ на 21,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Япония за первые шесть месяцев также нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 815% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время в июне этого года Япония нарастила экспорт медицинских изделий в РФ на 308,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Помимо этого, Япония за первые шесть месяцев нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне этого года Япония нарастила экспорт легковых авто в РФ на 60,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В то же время в первом половине 2023-го Япония на 26% сократила экспорт в РФ автобусов и грузовиков и на 52,7% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей. В прошлом месяце эти два показателя также снизились - на 20,5% и 37,3% соответственно.

Япония в июне 2023-го нарастила импорт зерновых из РФ на 445,2% по сравнению с 2022 годом - Минфин.

Япония в июне 2023-го сократила импорт СПГ из РФ на 21,4% по сравнению с 2022 годом - Минфин.

Япония в июне 2023-го нарастила экспорт легковых автомобилей в РФ на 60,3% по сравнению с 2022 годом - Минфин.