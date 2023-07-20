20 июля, 00:13

Предприниматели РФ стали чаще обращается в МФО за средствами на развитие

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Доля запросов представителей малого бизнеса за три года выросла на 7,2%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Доля предпринимателей, которые используют заемные средства для масштабирования или запуска новые направлений, выросло на 7,2 п. п., выяснили эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, проанализировав цели запросов представителей малого бизнеса при обращении за заемными средствами в коммерческие микрофинансовые организации (МФО).

"В первом полугодии 2023 года доля предпринимателей, запрашивавших в МФО средства на развитие, достигла 56,4% против 43,6% соответственно. В общей структуре заявок доля запросов представителей малого бизнеса за три года выросла с 23,5% в первом полугодии 2021 года до 28,7% за аналогичный период 2023 года", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

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В нем отмечается, что в указанном клиентском сегменте в первом полугодии 2021 года соотношение тех, кто запрашивал средства на развитие и поддержание деятельности, составляло 41,2% на 58,8% в пользу вторых. В первом полугодии 2022 года уже больше половины (50,7%) запрашивали деньги на развитие против 49,3% на поддержание деятельности.

Исследование проводилось в июле 2023 года, выборка для анализа - свыше 250 тыс. заявок. Периоды: I полугодие 2021-2023 гг. Сегмент малого бизнеса в исследовании охватывает предпринимателей в статусе ИП и самозанятых. 

Теги:
Россия
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