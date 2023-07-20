Более 70% опрошенных россиян не знакомы с краудфандингом

Инвестируют через эту платформу только 11% респондентов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 70% россиян не знакомы с краудфандингом (привлечение денег на реализацию проекта - прим. ТАСС) и ранее не слышали о подобных инвестиционных платформах, инвестируют через краудфандинг только 11% респондентов, следует из опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

Так, согласно результатам опроса, подавляющее число опрошенных (72%) никогда ранее не слышали об инвестиционных платформах, 17% признались, что больше доверяют более традиционным инструментам инвестирования в виде акций и облигаций. Всего 9% опрошенных вкладывают небольшие суммы или пока только разбираются с механизмом инвестиций. И лишь 2% подтвердили, что являются квалифицированными инвесторами и стабильно вкладывают деньги в бизнес не только на российских, но и на зарубежных площадках.

Ранее Банк России опубликовал обзор, в котором сообщил, что объем рынка краудфандинга по итогам 2022 года составил 20,4 млрд руб., что на 48% больше, чем объем привлеченных денежных средств на инвестиционных платформах за 2021 год (13,8 млрд руб.). Количество зарегистрированных инвесторов на инвестиционных платформах по итогам 2022 года составило 54,6 тыс. лиц (+73% г/г), причем 91% всех инвесторов - неквалифицированные.

"Краудфандинг - это перспективная история как для малого и среднего бизнеса, которому сложнее получить кредитование в банке, так и для инвестора, который в турбулентное время старается разнообразить свой портфель и диверсифицировать риски. Это подтверждают темпы развития отрасли и законодательные изменения: с 2020 года все краудфандинговые платформы входят в специальный Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России", - комментирует исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

В то же время он подчеркивает, что любые инвестиции - это высокорисковый инструмент вложения капитала. Поэтому нужно тщательно выбирать не только платформу для инвестирования, но и конкретного заемщика. "Не стоит доверять скоринговой системе площадки полностью, лучше самостоятельно проанализировать финансовые показатели и кредитную историю компании, которую вы хотите профинансировать, и только после этого принимать решение", - заключает Баджурак.

В опросе "Выберу.ру" участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах-миллионниках РФ.