Российская компания Геофарм доставила в Венесуэлу крупную партию инсулина

Партии из 1,1 млн упаковок хватит чтобы на три месяца удовлетворить потребности всех пациентов страны, нуждающихся в препарате

КАРАКАС, 20 июля. /ТАСС/. Российская компания Геофарм доставила в среду в Венесуэлу 1,1 млн упаковок генно-инженерных инсулинов человека короткой и средней продолжительности действия. Этого объема лекарственных препаратов достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех пациентов южноамериканской страны, нуждающихся в инсулинотерапии на срок до трех месяцев. Об этом представитель компании Геофарм Владимир Престес сообщил корреспонденту ТАСС.

В Венесуэлу доставлено также более 40 тыс. современных многоразовых шприц-ручек, которые позволяют применять препараты комфортно и безопасно. По официальным данным, в Венесуэле насчитывается более 2 млн пациентов с сахарным диабетом, многие из них нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина.

Российские фармацевтические компании расширяют линейку поставляемой в Каракас продукции, включая инсулин и противогриппозные вакцины. Российская сторона уже доставила в Венесуэлу более 7 млн единиц инсулина. В 2024 году планируется начать производство инсулина в Венесуэле.