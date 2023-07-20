Российские геймеры с конца 2022 года стали чаще покупать более дорогие игры

При этом количество тех, кто не приобретает их, выросло до 43%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Геймеры в России в 2023 году стали на 20% чаще покупать игры стоимостью от 1 до 5 тыс. рублей, при этом на продукты ценой до 1 тыс. траты уменьшились почти пропорционально, следует из совместного исследования "CберМаркетинга", "Чек Индекса" и медиахолдинга Rambler&Co (данные есть у ТАСС).

Аналитики провели опрос в июле, сравнив данные с ноябрем 2022 года. Так, месячные траты геймеров на сравнительно дешевые продукты (до 1 тыс. рублей) уменьшились на 22%, в то время как на более дорогие - от 1 до 5 тыс. - они тратятся на 20% чаще.

Еще более дорогие игры (от 5 тыс. и от 10 тыс. рублей) также прибавили в популярности, однако ненамного - их стали покупать чаще на 3% и на 1% соответственно.

В то же время аналитики отмечают, что за выбранный период число тех, кто не покупает игры, выросло на 11% - общая доля достигла 43%. Теперь геймеры чаще покупают игры раз в месяц - количество таких увеличилось на 12% (до 28%), а тех, кто покупает игры несколько раз в месяц, уменьшилось на 9%.