"Известия": не пропускающим трафик через ТСПУ провайдерам грозят штрафы до 5 млн рублей

По информации Роскомнадзора, до конца года весь интернет-трафик в РФ начнет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Штрафы в размере до 5 млн рублей назначат российским провайдерам, которые не будут пропускать трафик пользователей через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Роскомнадзор.

По сообщению Роскомнадзора, до конца этого года весь интернет-трафик в России начнет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам, которые устанавливает на оборудовании операторов подведомственный ведомству Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Если провайдер не будет пропускать пользовательский трафик через такие системы, то на него будет наложен штраф от 1 млн до 5 млн рублей, а руководство компании может быть оштрафовано на 1,5 млн рублей.

"В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре пояснили, что ТСПУ защищает российский сегмент интернета от угроз различного характера, в том числе от запрещенного контента. Сейчас через ТСПУ проходит 100% трафика мобильной связи и свыше 95% потока фиксированной связи. Системы блокировки киберугроз установлены у 367 операторов.