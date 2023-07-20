В Японии заявили, что следят за ситуацией с ограничениями для судов в Черном море

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно раскритиковал решение России выйти из зерновой сделки и выразил уверенность, что оно негативно скажется на продовольственной безопасности в мире

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Японии напрямую не комментирует заявление Минобороны РФ о том, что Россия с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, однако пристально следит за развитием ситуации. Эта тема поднималась в четверг на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе заявления, сделанного Министерством обороны России. Хотел бы воздержаться от комментариев по его содержанию, но с точки зрения возможного влияния на дальнейшее развитие событий наша страна будет пристально следить за ситуацией", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление российского оборонного ведомства. Мацуно в очередной раз подверг критике решение РФ выйти из зерновой сделки, выразив уверенность, что оно окажет негативное влияние на ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Генсек японского кабмина пообещал, что Япония совместно с международным сообществом и странами Группы семи продолжит добиваться от РФ возвращения к зерновой сделке.

Министерство обороны РФ в среду объявило, что Россия из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. В Минобороны уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.