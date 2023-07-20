Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно напомнил, что в конце мая страна уже вводила дополнительный пакет санкционных ограничений в отношении России

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Японии пока не подтверждает планы запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л. Эта тема поднималась в четверг на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Наша страна на данный момент не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в прессе о том, что власти Японии в рамках очередного пакета ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л. В то же время он напомнил о санкционных ограничениях США и Европы в отношении экспорта автомобилей в РФ, добавив, что японские власти изучат варианты дальнейших действий, принимая во внимание эти ограничительные меры.

Мацуно также напомнил, что в конце мая Япония уже вводила дополнительный пакет санкционных ограничений в отношении РФ.

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Газета Yomiuri в среду сообщила, что японская сторона намеревается принять аналогичные меры.

Как следует из опубликованных в четверг японским Минфином данных, Япония в первом полугодии 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022 же году на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от общего экспорта Японии подобной продукции. Yomiuri сообщала, что в прошлом году в РФ было направлено порядка 200 тыс. подержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд).

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований.