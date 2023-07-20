Число купленных игровых консолей выросло более чем на четверть во II квартале 2023 года

Больше всего спрос вырос на Playstation 5

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Количество покупок игровых консолей в России выросло на 26% в период с апреля по июнь этого года в сравнении с тем же периодом годом ранее. Больше всего спрос вырос на консоль Playstation 5, свидетельствуют данные аналитического Telegram-ресурса "Чек индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД"), которые есть у ТАСС.

"Во втором квартале 2023 года число покупок игровых консолей выросло на 26% в онлайн- и офлайн-магазинах в сравнении со вторым кварталом 2022 года. Средний чек уменьшился на 14%, до 21 670 рублей", - сообщили аналитики.

Спрос вырос больше всего на Playstation 5 - количество продаж этой консоли увеличилось на 36%, средний чек упал - на 13%, до 54 тыс. рублей. Nintendo Switch россияне покупали на 33% чаще, а более ранние модели Playstation - на 31%. Число консолей Xbox, купленных за этот период, выросло на 26%. В частности, модель Xbox Series S/X покупали на 25% больше.