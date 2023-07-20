Около 50% опрошенных россиян готовы тратить на инвестиции более 10 тыс. рублей в месяц

Наиболее интересными инструментами для инвестиций 46% респондентов считают акции, 26% - драгметаллы и валюту

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ежемесячно инвестировать более 10 тыс. рублей могли бы около половины из опрошенных россиян. При этом от 10 до 20 тыс. рублей готовы вкладывать почти 20% респондентов, показал проведенный банком "Открытие" и брокером ВТБ опрос (результаты есть у ТАСС).

Так, ежемесячно инвестировать более 10 тыс. рублей могли бы 47% опрошенных, из которых 18% готовы вложить 10-20 тыс. рублей, а 7% - 21-30 тыс. рублей, еще 5% - 31-40 тыс. рублей, 7% - 41-50 тыс.рублей. При этом каждый десятый респондент готов пополнять инвестиционный портфель на сумму более 50 тыс.рублей в месяц (в Москве и Московской области - это сразу 16%).

"Результаты опроса показывают существенный потенциал развития рынка в ближайшей перспективе. Если каждый второй из 26 млн инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч тыс. в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 трлн рублей в год. Это порядка четверти общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент. Хотя, скорее всего, темпы роста будут скромнее, считаем, что увеличение доли инвестиций в структуре сбережений населения станет трендом ближайших лет", - прокомментировал итоги опроса руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков, его слова привела пресс-служба ВТБ.

Вместе с тем, как показал опрос, 67% россиян в целом готовы направить на инвестиции до 50 тыс. рублей. Еще 16% респондентов заявили о готовности выделить 50-100 тыс. рублей, а 12% - до 500 тыс. рублей, более 500 тыс. рублей - 6% россиян (в Поволжье - 3%, в Москве и Московской области - 10%).

Отвечая на вопрос о целях инвестирования, 46% опрошенных назвали получение дополнительного дохода, 26% - накопления на крупные покупки (квартира, ремонт, машина), по 11% выбрали накопления на пенсию и сохранение капитала от инфляции.

Инструменты и отрасли для инвестирования

Как выяснилось, наиболее интересными инструментами для инвестиций 46% россиян считают акции, 26% - драгоценные металлы и валюту, 10% - облигации, 7% - паевые фонды. При этом ежедневно отслеживать динамику фондового рынка не готовы более 40% респондентов, 9% могут тратить на это 5-10 минут в день, 16% - от 11 минут до получаса, 20% - не более часа, 14% - более часа.

Отвечая на вопрос о наиболее интересных отраслях для инвестиций (можно было дать более одного вариант ответа), россияне чаще других называли нефтегазовый сектор (58%), недвижимость (38%) и технологические компании (32%). А 28% считают перспективной для инвестиций энергетику, 25% - финансовый сектор, 24% - металлургию, 12% - машиностроение, 6% - финтех-компании.

Также опрос показал стремление россиян инвестировать осознанно: сразу 40% опрошенных считают более эффективным вариантом обратиться к инвестиционному консультанту (в Москве и Московской области - 46%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 40%).

Опрос был проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тыс. человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.