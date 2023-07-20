"Ведомости": Минфин совместно с ФНС прорабатывают планы расширения налогового мониторинга

По информации газеты, к нему могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд рублей, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минфин и ФНС планируют расширить режим налогового мониторинга, для чего на 20% будет понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

На текущий момент к налоговому мониторингу могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд рублей, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн рублей, уточняет газета. Так, планируется установить пороги на уровне в 800 млн и 80 млн рублей соответственно. Такие планы подтвердили представители ФНС и Минфина, но детали там не уточнили, пишут "Ведомости".

Над вопросом снижения пороговых требований к участникам налогового мониторинга Минфин работает совместно с ФНС, подтвердил газете представитель министерства. Он отметил, что мониторинг позволяет значительно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сместить акцент с наказания за правонарушение на недопущение его совершения. Собеседник газеты также добавил, что планы по расширению его периметра являются стратегической целью, обозначенной правительством в принятой концепции развития налогового мониторинга.

Кроме того, снижение пороговых критериев позволит воспользоваться сервисом представителям среднего бизнеса, пишет газета, ссылаясь на слова представителя ФНС. Он подчеркнул, что в период с 2016 по 2023 годы число компаний, перешедших на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом, выросло с 7 до 445. Это указывает на наличие преимуществ этой формы контроля, которая дает предсказуемость и прогнозируемость фискальной нагрузки, увеличивает скорость закрытия налогового периода и существенно сокращает объем истребуемых документов. При этом, возможность получения мотивированного мнения позволяет снизить риски и избежать доначислений в будущем, добавляет представитель ФНС "Ведомостям".