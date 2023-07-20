В КНР отметили лидерство России по поставкам нефти в Китай в январе - июне

Показатель составил 52,6 млн тонн

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китай в январе - июне импортировал из России 52,6 млн тонн нефти, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. РФ продолжает лидировать по объему поставок в Китай, следует из статистики, опубликованной в четверг Главным таможенным управлением КНР.

При этом стоимость импорта за указанный период снизилась в годовом исчислении на 3,7%, до $28 млрд.

На втором месте по поставкам идет Саудовская Аравия, которая поставила 46,5 млн тонн нефти общей стоимостью $28,3 млрд. На третьем - Ирак, который экспортировал в КНР 29,5 млн тонн стоимостью $17 млрд. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Малайзия и ОАЭ, импорт из которых составил 25,6 млн тонн ($12,8 млрд) и 21,5 млн тонн ($13,5 млрд) соответственно. Среди порядка 40 стран, фигурирующих в 2023 году в качестве поставщиков нефти Китаю, нет Ирана.

Отдельно в июне РФ поставила КНР 10,5 млн тонн нефти, что на 8,2% больше, чем в мае. В денежном выражении импорт из России вырос на 1,6%, до $5,2 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя тогда увеличилась примерно на 43,9%, до $58,37 млрд.