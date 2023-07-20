Маск заявил, что не понимает ситуацию, происходящую в мировой экономике

Предприниматель охарактеризовал ситуацию как "турбулентные времена"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск признал, что не понимает ситуацию в мировой экономике из-за постоянных изменений. На фоне такой турбулентности Tesla может снизить цены на электромобили, допустил он.

"В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит. <...> Жаль, что я не знаю", - сказал Маск в ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовых итогов компании во II квартале.

Предприниматель охарактеризовал ситуацию как "турбулентные времена" и намекнул, что Tesla может снизить цены на электромобили. "Когда процентные ставки резко повышаются, мы по сути должны снижать стоимость машин. <...> Недавно произошел самый резкий рост процентных ставок в истории, поэтому мы должны были что-то с этим делать", - указал Маск.

Предприниматель ранее не раз выступал с экономическими прогнозами. Например, в октябре 2022 года он говорил, что рецессия в Соединенных Штатах может продлиться до весны 2024 года.