В "Хеликсе" опровергли информацию об утечке данных клиентов

В лабораторной службе отметили, что опубликованная база персональных данных не соответствуют действительности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Информация об утечке данных клиентов лабораторной службы "Хеликс" не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что вчера в свободный доступ был выложен файл, содержащий персональные данные клиентов предположительно сети "Хеликс". По данным канала, в файле содержится 7,3 млн строк со сведениями об именах клиентов, их телефонах, адресах электронной почты, датах рождения.

"Транслируемая злоумышленниками информация о том, что в сеть интернет попала база персональных данных клиентов "Хеликс", не соответствуют действительности. Со своей стороны мы не зафиксировали утечку данных, а информация, фрагменты которой получила наша ИТ-команда и которую кибермошенники называют базой "Хеликс", вызывает сомнения в достоверности", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, там присутствуют записи о людях, которые никогда не были клиентами "Хеликс". По оценке компании, это может быть база данных клиентов других организаций, которые ранее подвергались хакерским атакам и чьи базы попали в интернет. "Хеликс" продолжает расследование инцидента и выясняет хронологию атаки. К расследованию привлечены в том числе соответствующие подразделения Федеральной службы безопасности РФ.