В МИД Казахстана заявили о сокращении прямых инвестиций из России на 19,7% в 2022 году

По словам заместителя главы дипведомства республики Алмаса Айдарова, показатель составил $1,5 млрд

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан из России по итогам 2022 года сократился на 19,7% и составил $1,5 млрд. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров.

"Традиционная десятка стран, которые являются донорами в нашу экономику, - это Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Украина, Китай, Франция, Великобритания и Германия. Практически по всем странам был прирост за прошлый год, за исключением России, по понятным причинам", - сказал он.

По его словам, снижение инвестиций в 2022 году также наблюдалось со стороны Китая. "Это связано с ковидными ограничениями, которые там еще присутствовали", - пояснил Айдаров.

Согласно представленным данным, приток валовых прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан в 2022 году сократился на 19,7% и составил $1,5 млрд, из КНР уменьшился на 22,4% ($1,4 млрд), а из США увеличился на 81,9%, достигнув отметки $5,1 млрд.

В целом валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 2022 года составил $28 млрд, что на 17,7% больше 2021 года ($23,8 млрд). Показатель стал рекордным за последние 10 лет. В 2023 году власти республики рассчитывают привлечь $24,4 млрд таких инвестиций.