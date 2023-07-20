Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД выросли почти на 18% с начала 2023 года

Существенный рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения экспорта в Китай через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Показатели грузоперевозки через погранпереходы на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличились почти на 18% с начала года. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.

"За шесть месяцев 2023 года через пограничные переходы Дальневосточной магистрали во всех направлениях перевезено 6,9 млн тонн грузов, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в распространенном сообщении.

Существенный рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения экспорта в Китай через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ. Через переход перевезли 1 млн тонн угля, показатель вырос в 1,3 раза, 977 тыс. тонн металлической руды, что больше в 1,5 раза предыдущих показателей, 325 тыс. тонн хлебных грузов. Из Китая ввезено 55 тыс. тонн строительных материалов и почти 15 тыс. тонн контейнерных грузов, что тоже показало рост. Всего экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ составили 4,2 млн тонн.

Экспортные грузовые перевозки через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское - Тунцзян в первом полугодии составили 1,3 млн тонн. Это 909 тыс. тонн угля и 403 тыс. тонн руды.