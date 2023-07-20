Специалисты Ростеха на саммите Россия - Африка покажут решения по защите нацбезопасности

Госкорпорация представит широкую линейку средств от персонального снаряжения до специальных космических систем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты госкорпорации "Ростех" на круглом столе "Безопасная Африка" в ходе саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге расскажут об опыте борьбы с современными угрозами и покажут решения в области противодействия угроз нацбезопасности.

"Эксперты в области безопасности, представляющие госкорпорацию Ростех и российские компании, расскажут об отечественном и международном опыте борьбы с главными современными угрозами. Кроме того, в ходе мероприятия Ростех презентует уникальные российские решения по предотвращению общественно-опасных преступлений, вызовов законной власти, а также угроз национальной безопасности и государственному суверенитету", - сообщили в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что представят широкую линейку средств обеспечения безопасности во всех актуальных на сегодня областях: от персонального снаряжения до специальных космических систем.

Как заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов, основными вызовами безопасности Африканского континента сегодня являются терроризм, трансграничная преступность, разжигание ненависти по национальному и религиозному признакам, незаконная добыча полезных ископаемых, использование в незаконных целях беспилотников. "Для достижения глобальной стабильности африканские страны разрабатывают меры, способные предотвращать актуальные и перспективные угрозы, а не устранять их последствия. На круглом столе специалисты Ростеха представят свое видение по вопросам, как, какими силами и средствами сделать Африку безопасной территорией, несмотря на постоянное вмешательство внешних сил", - приводят его слова в Ростехе.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".