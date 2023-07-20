Российский рынок акций в начале торгов перешел к снижению ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,24%, индекс РТС - на 0,17%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже перешел к снижению основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,24% - до 2 936,36 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,17% - до 1 013,41 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,12% - до 2 947,08 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 017,81 пункта (+0,26%).

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,62%, до 91,15 рубля, евро находился на отметке 102,29 рубля (-0,41%). В то же время юань дорожал до 12,691 рубля (+0,01%).