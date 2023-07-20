ЕС не намерен нарушать правила ВТО в рамках соглашения с США по стали и алюминию

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис надеется, что Брюсселю и Вашингтону удастся завершить переговоры о поставках до октября

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) будет строго придерживаться правил Всемирной торговой организации (ВТО) при заключении договоренностей с США о пошлинах на поставки стали и алюминия, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times в преддверии встречи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В настоящее время Европу не устраивает инициатива США, предложивших членам клуба производителей стали и алюминия устанавливать пошлины на импорт стали и алюминия согласно собственным стандартам выбросов углерода, а не в зависимости от объемов выбросов парниковых газов, как предписывает механизм трансграничного углеродного регулирования. Подобный порядок выгоден, как полагают эксперты, в первую очередь американским предприятиям и дискриминирует поставщиков из других стран. Дискриминационные меры, в свою очередь, противоречат основным правилам всемирной торговли, установленным ВТО.

"Мы бы хотели избежать заключения соглашений, которые нарушают правила ВТО", - отметил Домбровскис. Он выразил надежду, что Брюсселю и Вашингтону удастся завершить переговоры о поставках стали и алюминия до октября, иначе, как сказал Домбровскис, "действие временно отмененных пошлин возобновится в декабре".

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году президент США Джо Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил торговые барьеры на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.

Стороны обсуждают комплекс мер, касающихся отмены пошлин при соблюдении ряда требований по сокращению выбросов. В марте США и ЕС заявили о намерении завершить переговоры по стали и алюминию к октябрю.