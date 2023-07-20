"Билайн" в 2023 году протестирует российское оборудование 4G в реальных условиях

Базовые станции отечественного производства компания собирается использовать в сельской местности и для покрытия автодорог

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" намерен до конца 2023 года начать реальные тесты первых образцов российских базовых станций 4G от одного из своих партнеров. Об этом ТАСС сообщил директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети "Билайна" Владимир Валькович, не уточняя поставщиков.

"С одним из наших партнеров в настоящее время мы подходим к началу полевых тестов образцов оборудования. Планируем их начать до конца этого года в Ленинградской или Нижегородской области на фрагментах тестовой мобильной сети оператора, максимально приближенной к реальным условиям, с созданием нагрузочного трафика, аварийных ситуаций и так далее", - рассказал Валькович.

Как писали ранее "Ведомости", полевые тесты начнутся уже этой осенью - в ноябре-декабре. А использовать базовые станции отечественного производства "Билайн" собирается в сельской местности и для покрытия автодорог.

"Билайн", по словам Вальковича, уже подписал два форвардных контракта с российскими производителями базовых станций, первые поставки начнутся в конце 2025 года. Компания сознательно заключила контракты с разными поставщиками "для создания конкуренции на рынке импортозамещения", добавил он.