Членам ЦИК РФ могут запретить использовать IPhone и IPad в служебных целях

Распоряжение председателя комиссии Эллы Памфиловой о запрете находится в стадии подготовки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Распоряжение председателя Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Эллы Памфиловой о запрете членам Центризбиркома, а также сотрудникам аппарата комиссии использовать IPhone и IPad в служебных целях находится в стадии разработки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Как рассказали ТАСС в комиссии, в мае 2023 года Памфиловой были даны рекомендации всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата не использовать IPhone в служебных целях.

"На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования IPhone и IPad в служебных целях находится в стадии подготовки", - отметили ТАСС в пресс-службе.

Ранее запрет на использование техники Apple в служебных целях ввели для сотрудников всех организаций Ростеха, а также в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Шпионское ПО на устройствах Apple

В ФСБ России заявляли о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.