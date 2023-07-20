20 июля, 07:21

На платформе "Бизнесмаркет" представили более 200 предложений для предпринимателей

Всего за месяц к агрегатору обратились уже более 56 тыс. пользователей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 200 предложений для предпринимателей, среди которых сервисы по подбору персонала, управлению предприятием, представили на платформе "Бизнесмаркет". Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"За месяц к платформе "Бизнесмаркет" присоединились около 50 партнеров. Сейчас на маркетплейсе для бизнеса представлено более 200 предложений, среди которых сервисы по подбору персонала, управлению предприятием, программы повышения квалификации, курсы по открытию и развитию бизнеса, инструменты для продвижения и рекламы, банковские и страховые услуги, правовое сопровождение, техподдержка и многие другие. Были добавлены новые категории предложений: клининг и ремонт офисов, охрана и безопасность труда, оценка бизнеса", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале, "Бизнесмаркет" дает возможность российскому бизнесу продвигать свои услуги и сервисы на столичном рынке, а московским предпринимателям - использовать передовые предложения для развития своего дела на выгодных условиях. По его словам, уже сегодня агрегатор показывает свою высокую востребованность - всего за месяц к нему обратились уже более 56 тыс. пользователей.

Отмечается, что теперь поставщикам не нужно предоставлять гарантийное письмо с указанием стоимости предложения, достаточно при оформлении заявки поставить отметку в специальной форме. При этом услуга не теряет юридической силы, так как в заявлении ставится электронная цифровая подпись. 

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