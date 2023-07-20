На портале поставщиков Москвы теперь доступен реестр исполнения контрактов

Это позволит поставщикам оперативно отслеживать статус исполнения по заключенным договорам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Интерфейс личного кабинета предпринимателя обновили на столичном портале поставщиков, в нем доступен реестр исполнения контрактов. Это позволит поставщикам оперативно отслеживать статус исполнения по заключенным договорам и эффективнее выстраивать работу с заказчиком, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"Новый раздел создан для более удобной навигации по электронным исполнениям организации. Здесь отображаются карточки исполнений за все время, каждая из них содержит номер, статус, дату создания, сумму контракта и другую информацию. Для эффективной работы с документами поставщику также доступны фильтры и сортировка по реестру, а при необходимости можно выгрузить и сохранить сведения об исполнениях в формате Excel", - приводятся слова замруководителя столичного департамента информационных технологий Романа Урнышева.

Ранее документы об исполнении контрактов (товарные накладные, акты приемки-передачи, акты выполненных работ или услуг, счета-фактуры) подгружались вместе с электронными договорами и поставщику зачастую сложно было отследить их статус. Теперь полный перечень закрывающих документов доступен в разделе "Мои контракты" во вкладке "Исполнения".

В реестре исполнения контрактов также предусмотрен фильтр "Требуется действие". Выбрав его, предприниматель может увидеть актуальный статус тех документов, по которым получены замечания и где требуется исправить ошибки или внести корректировки по объему выбранных позиций.