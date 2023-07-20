В КНР отметили рост поставок СПГ в Китай из России на 41% в январе - июне

Показатель увеличился до 3,9 млн тонн

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - июне увеличились в годовом исчислении на 41%, до 3,9 млн тонн. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос на 26%, составив $2,7. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте.

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первую половину 2023 года традиционно остается Австралия, которая продала Китаю 11 млн тонн за $7,1 млрд. Затем следует Катар с 8 млн тонн за $5,3 млрд. После РФ идет Малайзия - 3,6 млн тонн за $2,3 млрд.

Согласно данным ГТУ, Китай в 2022 году импортировал из России 6,5 млн тонн СПГ (увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%). По стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.