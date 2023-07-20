Доля юаня в международных расчетах в июне выросла

При этом доля доллара сократилась, следует из данных международной системы SWIFT

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Доля китайской национальной валюты в международных расчетах в июне 2023 года увеличилась на 0,23 процентного пункта (п. п.) и составила 2,77%, а доля доллара сократилась с 42,6% до 42%, следует из данных международной системы SWIFT.

Китайский юань в июне 2023 года сохранил за собой пятое место в рейтинге самых часто используемых международных валют. Согласно отчету SWIFT, общая стоимость платежей в юанях в мае возросла на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

Доллар продолжает лидировать в рейтинге самых популярных валют для международных расчетов, его доля в июне 2023 года 42%. На втором месте по-прежнему остается евро, доля которого в июне немного снизилась - с 31,7% до 31,25%. Третье место занимает британский фунт, его доля увеличилась - с 6,47% до 6,88%. На четвертом месте - японская иена, доля которой выросла 3,11% до 3,36%.