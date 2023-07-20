В ДНР стоимость логистического центра мощностью 400 тыс. тонн оценили в 2,5 млрд рублей

Соглашение о создании центра было заключено между властями ДНР и Ростовским оптико-механическим заводом на ПМЭФ

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание нового логистического центра в Донецкой Народной Республике (ДНР) мощностью до 400 тыс. тонн в год по соглашению с Ростовским оптико-механическим заводом (входит в "РАТМ Холдинг") оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР в четверг.

Соглашение о создании центра было заключено между властями ДНР и Ростовским оптико-механическим заводом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Соглашение предусматривает создание логистического центра, позволяющего хранить, перерабатывать, осуществлять реализацию различных групп товаров, в том числе сельхозпродукцию мощностью 400 тыс. тонн в год", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что общий объем инвестиций проекта - 2,5 млрд рублей, в ходе его реализации планируется создание 240 рабочих мест.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщал, что Донецкая Народная Республика подписала более 30 соглашений на ПМЭФ в 2023 году. Также Пушилин сообщал, что в республике есть потребность в создании подобных центров - они позволят сделать более удобной логистику и, как следствие, урегулировать цены на продукты и товары в республике, которые сейчас в среднем выше, чем в соседней Ростовской области.