Вице-премьер заявил, что получение электронных лицензий не снижает требований к бизнесу

Дмитрий Григоренко отметил, что для получения лицензий предпринимателям сейчас требуется в среднем предоставить пять документов в электронном виде

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Возможность получения предпринимателями разрешений и лицензий в электронном виде не снижает требований к бизнесу. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы не снижаем каких-то требований к качеству или к соблюдению требований, которые установлены действующим законодательством. Мы упрощаем процедуру, понимаем, что, если та или иная информация находится в других ведомствах или в других органах исполнительной власти - мы просто исключаем необходимость предоставлению этой информации государству при получении разрешения или лицензии", - сказал он.

Григоренко отметил, что для получения лицензий предпринимателям сейчас требуется в среднем предоставить пять документов в электронном виде. "Как только мы оцифровываем процедуру направления информации на получение разрешений и лицензий, мы тут же автоматом оцифровываем процедуры рассмотрения этого обращения внутри ведомства. Оцифровывая внутри ведомств - мы ускоряем, мы упрощаем, и появляется прозрачность", - пояснил вице-премьер.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести в электронный вид все востребованные бизнесом разрешения.

В январе Григоренко сообщал о том, что получение всех видов разрешений будет доступно в электронном виде на портале госуслуг до конца 2023 года. В начале года онлайн были доступны 233 вида разрешений и лицензий.