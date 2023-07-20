В Китае рассчитывают на разрешение разногласий по вопросу продовольственной безопасности

Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке, поскольку другие страны не выполнили своих обязательств

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китай надеется, что разногласия, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, будут улажены путем диалога и консультаций. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай надеется, что сторонам удастся урегулировать возникшие разногласия и уладить вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, путем диалога и консультаций", - отметила официальный представитель МИД КНР, комментируя приостановку РФ своего участия в черноморской зерновой инициативе.

Сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова вернуться к сделке, но только после того, как будет выполнена касающаяся ее часть соглашения.