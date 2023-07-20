В НИУ ВШЭ выяснили, что работники с 40-летним стажем зарабатывают меньше начинающих

Ученые из центра трудовых отношений НИУ ВШЭ проанализировали специфику эволюции зарплат с 2000 по 2019 годы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Самые высокие зарплаты применительно к возрасту в современной России имеют относительно молодые работники 1990-1994 годов рождения, тогда как гражданам предпенсионного возраста везет меньше всех. Об этом, как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), говорят результаты исследования сотрудников центра трудовых отношений ВШЭ Евгении Черниной и Владимира Гимпельсона.

"Больше всего в зарплатах на российском рынке труда выигрывают работники, рожденные в 1990-1994 годах. Причина, как поясняют ученые, вероятно, в удачном времени старта карьеры", - отметили в пресс-службе.

Чернина и Гимпельсон проанализировали специфику эволюции зарплат с 2000 по 2019 годы. В выборку попали только занятые по найму мужчины с трудовым стажем до 40 лет, не пенсионеры и не студенты, всего более 30 тысяч человек. Женщин исследователи не учитывали, поскольку их трудовой стаж обычно неравномерен в связи с декретным отпуском.

Как удалось выяснить, российская динамика роста и падения зарплат оказалась несколько нестандартной. Она отличается относительно ранним пиком и поздним падением. В среднем работники, накопившие 15-летний опыт, зарабатывают на 15 % больше начинающих. Однако к концу трудового пути работники с 35-40-летним стажем получают даже меньше начального уровня.

"Результаты подтверждают, что экономически активные люди, которые попали в переходный экономический период, столкнулись с обесцениванием своих навыков и опыта на рынке труда, выразившемся в снижении заработной платы с возрастом <…>. Исследователи предположили, что наблюдаемые закономерности отражают последствия потрясений, которыми сопровождалось экономическое развитие страны в 1990-е годы", - сказали в пресс-службе ВШЭ.