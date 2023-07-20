Британия выделила $647 млн на строительство аккумуляторного завода Tata Group

По информации газеты Financial Times, часть финансирования поступит в виде прямых субсидий из "фонда трансформации автомобильной промышленности"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании решило предоставить индийскому промышленному конгломерату Tata Group субсидии в размере $647 млн на строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей Jaguar Land Rover (JLR). Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

По данным издания, часть финансирования поступит в виде прямых субсидий из "фонда трансформации автомобильной промышленности". Tata Group получит также средства из нового пакета субсидий для 300 энергоемких компаний - British Industry Supercharger.

Индийский промышленный конгломерат, владеющий JLR, объявил в среду о планах построить на Британских островах завод по производству аккумуляторов для новой линейки электрокаров автоконцерна. Ранее сообщалось, что компания обратилась к Лондону с запросом о выделении на строительство предприятия более $600 млн.

Министр Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шэппс заявил, что решение Tata Group является "крупнейшим вкладом в автомобильную промышленность" королевства. По его словам, завод в графстве Сомерсет сможет производить аккумуляторы, которых хватит не только для электрокаров JLR, но и для "половины электромобилей, которые планируется выпустить в стране к 2030 году".

В правительстве Соединенного Королевства ожидают, что примеру Tata Group последует компания BMW и в ближайшее время запустит производство новых электромобилей Minis на заводе в графстве Оксфордшир, отмечает Financial Times.