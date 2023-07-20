В Бердске часть сотрудников банкротившейся обувной фабрики устроили на другие предприятия

Первоначально в организации работало около 200 сотрудников

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Часть сотрудников банкротившейся обувной фабрики "С-теп" (входит в группу компаний Or Group) в Бердске Новосибирской области трудоустроили на другие предприятия города. Сейчас на фабрике действует небольшое производство, сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров в пресс-центре ТАСС.

"Производство сейчас там есть, но не такое масштабное. По крайней мере, мы находимся в контакте с руководством фабрики. Нам удалось нивелировать социальные риски. Сотрудники нашли себя в других предприятиях и организациях, которые сейчас загружены производством важной для страны продукции - и швейной, и обувной", - сказал он, уточнив в беседе с ТАСС, что первоначально на фабрике работало около 200 сотрудников.

В июле прошлого года один из крупнейших обувных ретейлеров РФ компания Or Group сообщила о приостановке с 1 августа работы своей обувной фабрики "С-теп" в Бердске "в целях оптимизации расходов". В октябре начался процесс банкротства компаний группы из-за суммарной задолженности ГК на сумму более 7 млрд рублей. В Or Group уточнили, что компания находится в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий.

В апреле вице-губернатор региона Сергей Семка сообщил, что производство на фабрике возобновлено, на предприятие зашел арендатор - столичный участник рынка легкой промышленности ООО "Вектор". Региональные власти направили обращение основному кредитору - банку ВТБ - для рассмотрения возможности заключения долгосрочного договора аренды с компанией "Вектор" с правом на последующий выкуп.

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов в более чем 300 городах России.