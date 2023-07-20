Средний размер микрозайма в июне вырос до 9,19 тыс. рублей

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в июне увеличился на 1,6%, следует из материалов Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. рублей) в июне 2023 года увеличился на 0,4% и составил 9,19 тыс. рублей (в мае 2023 года - 9,16 тыс. рублей). После снижения в начале года, к лету средний размер микрозайма смог лишь вернуться на уровень 9 тыс. рублей, который сохранялся большую часть 2022 года, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в июне 2023 года также изменился незначительно, увеличившись всего на 1,6% (в июне 2022 года - 9,05 тыс. рублей).

Согласно данным бюро, наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июне 2023 года был зафиксирован в Москве (11,26 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (10,42 тыс. рублей), Московской области (10,25 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. рублей), а также в Ростовской области (9,54 тыс. рублей).

В НБКИ отметили, что июне 2023 года динамика среднего чека микрозайма в регионах РФ носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя продемонстрировали Архангельская (-2,9%) и Ленинградская (-2,7%) области, Ставропольский край (-2,2%), а также Саратовская (-0,9%) и Иркутская (-0,8%) области. В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа "до зарплаты", напротив, вырос, в том числе в Республике Саха (Якутия) (+4,3%), Удмуртской Республике (+2,8%), Алтайском крае (+2,7%), Оренбургской области (+2,1%) и Республике Башкортостан (+2%). В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился несущественно - на 0,4%.

"После снижения в начале года, в мае - июне средний чек микрозайма вернулся к показателям прошлого года, достигнув сравнительно невысокого уровня в 9 с небольшим тысяч рублей. На наш взгляд, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах "до зарплаты", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.