Сбер восстановил функционал веб-версии "Сбербанк онлайн" после технических работ

Как отметили в кредитной организации, все сервисы функционируют в полном объеме

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сбербанк завершил плановые технические работы в веб-версии "Сбербанк онлайн", все сервисы функционируют в полном объеме, сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Сегодня проводились кратковременные плановые технологические работы в веб-версии "Сбербанк онлайн", сейчас они завершены, все сервисы работают в полном объеме", - сообщили в банке.

Ранее некоторые пользователи сообщали, что часть операций в веб-версии "Сбербанк онлайн" недоступны в полном объеме, в самом приложении сообщалось, что банк проводит технические работы.