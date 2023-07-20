20 июля, 08:37

Сбер восстановил функционал веб-версии "Сбербанк онлайн" после технических работ

Как отметили в кредитной организации, все сервисы функционируют в полном объеме

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сбербанк завершил плановые технические работы в веб-версии "Сбербанк онлайн", все сервисы функционируют в полном объеме, сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Сегодня проводились кратковременные плановые технологические работы в веб-версии "Сбербанк онлайн", сейчас они завершены, все сервисы работают в полном объеме", - сообщили в банке.

Ранее некоторые пользователи сообщали, что часть операций в веб-версии "Сбербанк онлайн" недоступны в полном объеме, в самом приложении сообщалось, что банк проводит технические работы. 

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