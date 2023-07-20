"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября

Полеты будут выполнять по четвергам и воскресеньям

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября, говорится в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что в настоящее время "Аэрофлот" также выполняет регулярные рейсы в Дубай, частота которых увеличится с двух до трех в неделю в зимнем расписании.