Подготовку плана реализации стратегии развития Сибири завершат в августе

Предварительный прогноз инвестиций в проекты округа до 2030 года превысит 6 трлн рублей

ТАСС, 20 июля. Подготовку плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года завершат в августе 2023 года. Об этом говорится на сайте правительства РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"По поручению Виктории Абрамченко подготовка плана реализации стратегии должна быть завершена в августе этого года", - говорится в сообщении. В план войдут ключевые мероприятия, направленные на развитие округа и стимулирование реализации инвестиционных проектов. Минэкономразвития по поручению вице-премьера аккумулирует предложения регионов и профильных ведомств, а также подготовит предложения по системе мониторинга достижения результатов. Правительство планирует утвердить план в ближайшее время.

По данным Абрамченко, предварительный прогноз инвестиций в проекты СФО до 2030 года превысит 6 трлн рублей, что позволит создать дополнительно более 200 тыс. рабочих мест. В проект плана, предложенный Минэкономразвития РФ, включены 183 инвестиционных проекта, направленных на создание условий для эффективного развития экономики, кадрового обеспечения и повышения качества жизни. Инвестпроекты должны обеспечить развитие восьми кластеров - "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ", "Уголь".

В январе этого года правительство РФ утвердило долгосрочную стратегию социально-экономического развития СФО. Реализация стратегии будет осуществлена в три этапа. Первый - с 2023 по 2025 год - предусматривает реализацию наиболее проработанных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Второй этап - 2026-2030 годы - будет направлен на обеспечение масштабных трансформаций социально-экономического развития округа в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов. На третьем этапе, с 2031 по 2035 год, планируется выход экономики СФО на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах и повышение роли частных инвесторов, местных социальных и предпринимательских инициатив в реализации новых проектов.