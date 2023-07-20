В РОАД считают, что запрет на экспорт машин из Японии не повлияет на рынок новых авто в РФ

В ассоциации отметили, что такое решение может все же сказаться на рынке подержанных автомобилей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Введение Японией возможного запрета на экспорт в Россию легковых машин не окажет влияния на рынок новых автомобилей, но может сказаться на рынке подержанных. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации РОАД ("Российские автомобильные дилеры").

"Автомобили японских брендов почти год поставляются по параллельному импорту. <…> Новый запрет скорее окажет влияние на рынок автомобилей с пробегом, в том числе на повышение стоимости автомобилей за счет удлинения логистических цепочек", - рассказали ТАСС в ассоциации.

Ранее газета Yomiuri со ссылкой на источники сообщила, что правительство Японии в рамках очередного пакета ограничительных мер против России намерено запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. По информации издания, соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов. При этом само правительство Японии пока не подтверждает такие планы.

Накануне президент РОАД Алексей Подщеколдин сообщил журналистам, что официальные поставки автомобилей таких японских брендов, как Toyota, Mitsubishi и Nissan, прекращены еще год назад, поскольку прекратили свою работу в России. В связи с этим новые ограничительные меры не повлияют на рынок новых авто, отмечал он.

Однако запрет может сказаться на рынке машин с пробегом регионов Дальнего Востока и Приморья, указал Подщеколдин. По его словам, туда в основном поступают праворульные японские автомобили, доля которых в этих регионах составляет около 20%.

Статистика экспорта авто

Президент ассоциации также сообщил, что только за первое полугодие 2023 года около 200 тыс. праворульных автомобилей было импортировано через Дальний Восток из Японии. При этом в 2022 году в Россию по такому маршруту было ввезено около 210-220 тыс. машин, в основном с правым рулем.

По данным Минфина Японии, страна за первые шесть месяцев 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. При этом в июне Япония нарастила экспорт легковых машин в РФ на 60,3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.