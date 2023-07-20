Сбер создает IT-подразделение в Бангалоре

Кредитная организация получила соответствующее разрешение регуляторов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сбербанк создает крупное IT-подразделение в крупнейшем научном индустриальном городе Бангалоре, получил соответствующее разрешение регуляторов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание IT-подразделения в Бангалоре. В IT-офисе будет размещен собственный Центр обработки данных Сбербанка", - отметили в банке.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов.

"И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов", - добавил он.

Филиал Сбера в Нью-Дели работает с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий.

Ранее стало известно, что Сбербанк рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш. По данным местного издания bdnews24.com, российский банк выразил заинтересованность в открытии филиала, чтобы содействовать двусторонней торговле между странами. Также отмечается, что российские клиенты Сбербанка работают с различными компаниями в Бангладеш и заинтересованы в развитии этого направления. В банке подтвердили эти намерения.