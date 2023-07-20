На самом большом ТПУ в Подмосковье "Железнодорожная" установят 16 эскалаторов

Две новые платформы, южный вестибюль и первая часть конкорса откроются к запуску МЦД-4 в сентябре

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Железнодорожная" в Московской области будет оснащен 16 эскалаторами и восемью лифтами. Две новые платформы, южный вестибюль и первая часть конкорса откроются к запуску МЦД-4 в сентябре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На станции Железнодорожная возводится самый большой в Подмосковье транспортно-пересадочный узел. Новый терминал площадью более 5,7 тыс. кв. м и четыре пассажирские платформы будут обеспечивать перспективный пассажиропоток по станции в объеме 23,5 тыс. человек в утренний час пик. К запуску движения на МЦД-4 здесь откроются две новые платформы, первая часть конкорса для прохода на них, а также южный вестибюль со стороны улицы Советская", - значится в сообщении.

Там уточняется, что ТПУ будет оснащен 16 эскалаторами и 8 лифтами. В продолжение железнодорожной темы во внешнем облике вестибюля и интерьере будут использованы отделочные материалы под медь.

"Уже возведены две новые платформы с навесами на всю длину и основные конструкции южного вестибюля и первой части конкорса, начались отделочные работы. Кроме того, на станции ведется путевое переустройство: укладываются новые пути и стрелочные переводы. После открытия двух новых платформ для посадки и высадки пассажиров начнется реконструкция еще двух платформ, строительство северного вестибюля и второй части конкорса", - добавили в пресс-службе.

Отстой и экипировка поездов МЦД-4 будет осуществляться в том числе в новых парках на станциях Солнечная (4 пути) и Железнодорожная (3 пути). Для обеспечения технологии обслуживания поездов МЦД и Горьковского направления ведутся работы по строительству парка отстоя поездов на станции Москва-Каланчевская. В парке "В" устроено 9 путей для отстоя 9 составов. Три пути в парке "А" будут обслуживать 3 состава.

"Протяженность маршрута МЦД-4 - 86 км, на нем располагается 35 остановочных пунктов, 43 пересадки на метро, МЦД и МЦК. Интервал движения поездов на Киевском и Горьковском радиусах составит 5,5 минуты. Ожидаемый суточный пассажиропоток - 455 тыс. человек", - заключили в пресс-службе МЖД.