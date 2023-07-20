В США оштрафовали Deutsche Bank на $186 млн за финансовые нарушения

Согласно заявлению ФРС, штраф наложили, в частности, за "небезопасные банковские операции" и несоблюдение согласованных ранее мер в отношении "борьбы с отмыванием средств"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оштрафовала крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank на $186 млн за финансовые нарушения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ФРС.

Согласно сообщению, штраф наложен за "небезопасные банковские операции" и несоблюдение согласованных ранее мер в отношении "борьбы с отмыванием средств". Представители ФРС установили, что Deutsche Bank банк не предпринял достаточных действий для устранения некоторых проблем.

Представители банка заявили, что "значительно улучшили мониторинг транзакций, а также вложили с 2019 года значительные средства в механизмы контроля, увеличив численность команды по борьбе с финансовыми преступлениями на 25% - до более чем 2 тыс. сотрудников".

Как информирует газета Financial Times, в 2015 и 2017 годах Deutsche Bank за подобные нарушения был оштрафован на $99 млн.