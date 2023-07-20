QazaqGaz планирует с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан

В казахстанской компании отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Казахстанская QazaqGaz планирует с октября текущего года начать транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам поездки председателя правления Санжара Жаркешова в Атыраускую область.

"Глава национальной компании проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке магистрального газопровода Средняя Азия - Центр к транспортировке российского газа в Республику Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября 2023 года", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство Казинформ.

В компании также отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком.

В середине июля российская компания "Газпром" и QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана. В "Газпроме" заявляли, что могут начать поставки газа в Узбекистан через Казахстан в четвертом квартале 2023 года

В ноябре минувшего года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех стран в этой сфере. В январе текущего года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.