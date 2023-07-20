Казначейство переведет контракты по закупкам в сфере коммунальных услуг в цифровую форму

Перевод осуществится на Единую информационную систему

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральное казначейство намерено перевести все контракты по закупкам в области коммунальных услуг из бумажной в цифровую форму на Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Об этом в четверг на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщила заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе

"Мы, конечно, будем идти по пути перевода в цифровой вид и приемки, и контрактации - не только традиционных контрактов, но и всех контрактов по коммуналке", - сказала Катамадзе.

По ее словам, это достаточно сложная задача, поскольку эта сфера регулируется отдельными от других госзакупок законодательными актами, а в платежных документах содержится много реквизитов, которые необходимо учитывать.

Заместитель главы Федерального казначейства также напомнила, что с 1 января 2024 года будут приниматься только цифровые платежные документы на платформе ЕИС, связанные с закупками региональных и муниципальных образований.