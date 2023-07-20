Проект обеспечения связью сухопутного коридора в Крым планируют завершить к концу июля

Услуги связи будут доступны для большинства мобильных операторов в рамках действующих соглашений

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Оператор связи "+7Телеком" к концу июля завершит проект по обеспечению мобильной связью части сухопутного коридора в Крым на территории Херсонской и Запорожской областей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Из-за возросшего транспортного потока "+7Телеком" планирует завершить проект по обеспечению мобильной связью северного маршрута раньше запланированного срока. Из общей протяженности маршрута в 370 км уже обеспечено покрытие мобильной связи на участке порядка 200 км - на территории Запорожской и Херсонской областей. Выведены в эфир первые базовые станции в Донецкой Народной Республике. Оператор "+7Телеком" планирует закончить весь проект и вывести в эфир базовые станции к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.

Услуги связи будут доступны для большинства мобильных операторов в рамках действующих соглашений. "Проект по обеспечению мобильной связью северного маршрута станет частью сети, которую "+7Телеком" строит в новых регионах России. Также оператор готовится к выходу на рынок связи ДНР и ЛНР", - сообщается в пресс-релизе.

Компания "+7Телеком" является "дочкой" крымского оператора "К-телеком". Бренд начал работу в июне 2022 года на территории Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, 21 июня в пресс-службе оператора сообщили ТАСС, что первая вышка связи оператора "+7Телеком" была смонтирована и протестирована в Мариуполе в Донецкой Народной Республике.