В порту Тамань ввели в эксплуатацию самый большой в мире закрытый склад серы

Он оснащен современными системами промышленной и экологической безопасности, перевалка ведется полностью закрытым способом

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Самый крупный в мире закрытый склад серы площадью 2,5 тыс. кв. м с проектным объемом хранения до 300 тыс. тонн ввели в эксплуатацию в порту Тамань, что позволит нарастить экспорт серы. Об этом сообщила в четверг компания оператор терминалов по перевалке грузов в порту Тамань "ОТЭКО".

"Компания "ОТЭКО", оператор морских терминалов в порту Тамань, ввела в эксплуатацию закрытый склад серы с проектным объемом хранения до 300 тыс. тонн. Объект расположен на Таманском терминале навалочных грузов. Благодаря новому складу ожидается рост экспорта серы через порт Тамань: проектная мощность перевалки составляет 5 млн тонн в год. Закрытый склад серы - самый большой в мире, его площадь составляет 2 500 кв. м", - говорится в официальном заявлении компании.

Уточняется, что он оснащен современными системами промышленной и экологической безопасности, перевалка ведется полностью закрытым способом. Вагоноопрокидыватель может разгружать порядка 33 тыс. тонн продукции в сутки. Из порта Тамань серу экспортируют в Марокко, Китай, Бразилию и другие страны дальнего зарубежья, погрузка ведется на балкеры дедвейтом от 15 до 120 тыс. тонн. (класс Baby Capesize), проектная скорость погрузки достигает 2,5 тыс. тонн в час. Ранее в порту Тамань работал склад меньшей вместимости.

"По сути, дан старт новому направлению в работе "ОТЭКО" как портового оператора: к перевалке угля на навалочном терминале добавляется перевалка серы в значительных объемах. Открыт новый маршрут экспорта серы российских и казахстанских производителей на мировой рынок через перспективный южный маршрут, выгодный для клиентов как географически, так и в силу созданных нашей компанией инфраструктурных возможностей по быстрой обработке грузов", - отметил заместитель генерального директора АО "ОТЭКО" по коммерции и логистике Сергей Стародубцев.

"ОТЭКО" - оператор двух морских терминалов в порту Тамань, навалочного и наливного, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. Таманский терминал навалочных грузов - крупнейший на юге России специализированный навалочный терминал проектной мощностью 70 млн тонн/год, из них 60 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений. Навалочный терминал начал работу в 2019 году.