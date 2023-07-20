ФАС зафиксировала в I полугодии рост жалоб в сфере госзакупок на 45%

Служба выявила 15 815 нарушений при проведении таких закупок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала в I полугодии 2023 года рост жалоб в сфере закупочной деятельности на 45%. При этом служба выявила 15 815 нарушений при проведении госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба ФАС после подведения итогов контрольной деятельности в сфере госзакупок.

"Большинство из них [нарушений] выявлено в части размещения информации в ЕИС с нарушением требований, а также установления ненадлежащих требований к участникам. ФАС зафиксировала рост количества рассмотренных жалоб на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (23 655 в 2023 году и 16 307 в 2022 году). Это связано в том числе с ростом числа размещенных закупок, а также значительным сокращением числа возвращенных жалоб", - отмечается в сообщении ведомства.

В ФАС указали, что участники рынка закупок повышают свой профессионализм. Обоснованными (в том числе частично) ведомством признаны 10 177 жалоб (43% от рассмотренных жалоб).

Наиболее распространенные нарушения выявлены в таких позициях, как объединение в один лот различных позиций постановления, допуск к закупке участников, не имеющих соответствующего опыта, а также отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным соответствующим постановлением, отметили в ФАС.