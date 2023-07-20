ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и пилотный проект на базе YandexGPT

Как отметил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, задача лаборатории заключается в изучении и прогнозировании экономической эффективности, безопасности и реализации бизнес-процессов Института развития в жилищной сфере с точки зрения применения технологий ИИ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ анонсировал запуск лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) и представил концепцию пилотного проекта на базе нейросети YandexGPT. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ провел круглый стол "Хайп ИИ: разбираемся", на котором анонсировал запуск лаборатории искусственного интеллекта и представил концепцию пилотного проекта на базе нейросети YandexGPT", - говорится в сообщении пресс-службы.

В мае ДОМ.РФ в тестовом режиме запустил внутренний чат-бот, который показал свою эффективность в поиске новых сотрудников. Теперь компания масштабирует успешную практику использования нейросетей для развития бизнеса. Пилотный проект реализуется ДОМ.РФ, "Яндексом" и Ассоциацией ФинТех в "технологической песочнице" - безопасном полигоне для испытаний новых технологий на реальных бизнес-процессах. Он будет запущен осенью 2023 года. Это позволит госкомпании создавать чат-боты и "умных" помощников, генерировать и структурировать текстовую информацию, осуществлять предиктивную аналитику.

Одновременно Институт развития в жилищной сфере запускает собственную лабораторию ИИ. Как отметил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, ее задача - изучать и прогнозировать экономическую эффективность, безопасность и реализацию бизнес-процессов ДОМ.РФ с точки зрения применения технологий ИИ.

"ДОМ.РФ подходит к реализации новых технологических возможностей системно и комплексно. Мы запускаем связанные с ИИ проекты для развития жилищной сферы и собственного бизнеса, параллельно формируем профильный кадровый ресурс. Так как для нас важна безопасность используемых данных, работаем с ведущими отечественными разработчиками", - приводится в сообщении цитата Николая Козака.

Руководитель по работе с финансовым рынком "Яндекс.Облако" Александр Долбнев в свою очередь, говоря о работе с партнерами, подчеркнул, что сейчас в рамках "пилотов" для них существуют ограничения на размер контекста или объема информации "на входе и выходе". При этом "Яндекс" дает возможность партнерам проверить свой функционал, оценить эффективность результатов ИИ-модели и бизнес-эффект, а также дать разработчикам обратную связь и рекомендации.