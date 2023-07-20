"Автоваз" планирует дооснастить 79,5 тыс. автомобилей блоками "Эра-Глонасс"

Речь идет о машинах семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Автоваз" планирует дооснастить почти 80 тыс. автомобилей Lada блоками "Эра-Глонасс" для вызова экстренных служб. Об этом говорится в сообщении компании.

Под дооснащение попадут автомобили семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel.

"Блоки "Эра-Глонасс" планируется установить на 79,5 тыс. автомобилей, выпущенных в период с октября 2022 года по февраль 2023 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе "Автоваза" добавили, что все работы в рамках этой кампании бесплатны для владельцев.

Ранее президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин сообщал, что около 70% автомобилей Lada, поступающих дилерам, приходят в неполном комплекте. Так, по его словам, на Lada Vesta не хватает устройства "Эра-Глонасс" и рамок систем мультимедиа.